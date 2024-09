Eine unschöne Brandserie sorgt in Krottendorf-Gaisfeld für Aufsehen. Am Samstagabend, 18. September, musste die Freiwillige Feuerwehr Krottendorf gegen 18.20 Uhr zu einem Heckenbrand ausrücken. Schon wieder. Denn die gleiche Thujenhecke in Klein-Gaisfeld brannte bereits zum dritten Mal, zuletzt war ein Teil davon beim Dorffest der Feuerwehr am 20. August in Flammen aufgegangen. Keine zwei Meter neben der Hecke stehen Häuser, die den Flammen zum Opfer fallen würden, wenn der Brand nicht rechtzeitig bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert würden.