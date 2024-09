Seit Anfang August hat das renommierte Kunsthaus der Stadtgemeinde Köflach eine neue Leiterin. Und zwar mit Ulrike Janach eine in Köflach nicht ganz Unbekannte. „Ich wuchs in Köflach auf, verbrachte meine Kindheit und Jugendzeit hier“, erzählt Janach, „damals kannte man mich unter dem Namen Strobl Ulrike“, lacht sie. Nach 30 Jahren künstlerischem Wirken in Graz, wo sie auch wohnt, hat es sie beruflich wieder in die Lipizzanerheimat verschlagen. „Ich freue mich auf diese wunderbare Aufgabe im Köflacher Kunsthaus“, so die neue Leiterin. Und sie startet gleich mit einer interessanten und spannenden Ausstellung: „Luis Murschetz – Karikatur & Illustration.“ Die Vernissage dazu geht am Freitag, 13. September, mit Beginn um 19 Uhr im Kunsthaus Köflach, Bahnhofstraße 6, über die Bühne.