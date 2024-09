Tausende Besucher hautnah bei traditionellem Almabtrieb der Lipizzaner dabei

Am 7. September ist es so weit: Rund 30 Junghengste treten ihre Reise von der Sommerfrische auf der Stubalm zum Winterquartier in ihren Stallungen im Lipizzanergestüt Piber an. Die Segnung der Pferde und der Marsch durch die Innenstadt sorgen für ein einzigartiges Erlebnis.