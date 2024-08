„Wir haben schon viele Anfragen weit über die Bundesgrenzen hinaus“, meinte Bärnbachs Kulturstadtrat Andreas Albrecher, der gemeinsam mit dem Gastwirt und Musiker Markus Kern am Sonntag, dem 8. September, den 2. Lipizzanerheimat Musikwandertag organisiert, bei der Präsentation des Events im Gestüt Piber. Kein Wunder, dass heuer mit bis zu 3000 Teilnehmenden gerechnet wird, schließlich konnten diesmal die „Edlseer“ gewonnen werden, die zu ihrem legendären Fanwandertag einladen, der immer in der Steiermark stattfindet. Losmarschiert wird nach dem Treffpunkt um 10 Uhr im Stadtpark Bärnbach. „Wir zeigen wieder unsere Sehenswürdigkeiten mit dem Mosesbrunnen von Ernst Fuchs, der Hundertwasserkirche und dem Gestüt Piber. Nach einer Rast in der Arena geht es durch das Gestüt über den Knobelberg Richtung Schlossbad und zurück in den Stadtpark in Bärnbach“, präsentiert Albrecher die familienfreundliche Strecke (rund zwei Stunden Gehzeit). Und für alle, die nicht gut zu Fuß sind, wird wieder ein Bummelzug zur Verfügung stehen.