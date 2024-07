Wie wertvoll eine perfekt ausgebildete Freiwillige Feuerwehr ist, zeigte sich in den letzten Tagen und Wochen mehrmals. Doch nicht nur für Unwettereinsätze sind die Einsatzkräfte bestens gerüstet, regelmäßige Übungsannahmen bilden den Nachwuchs auch für Brandeinsätze aus. Zuletzt geschehen am Vorum-Gelände in Voitsberg, wo Maschinenmeister HLM Peter Kremaucz eine Ausbildungsübung organisierte, die es in sich hatte.