„Wenn ich hier oben bin, geht mir nichts ab. Es ist alles da.“ Es ist 4.30 Uhr in der Früh, wir sind mit dem Range Rover rauf auf den Peterer Riegel an der Grenze zu Kärnten. Die Sonne geht auf und Barbara Reicher-Küberl blickt durch ihr Fernglas. „Da vorne. Sie kommen.“ Und wenige Augenblicke später, wir sind mittlerweile ausgestiegen und klettern die letzten Meter auf die Anhöhe, kommen sie uns entgegen. Eine kleine Herde Fleckvieh, die im herrlichen Morgenlicht fast etwas Mystisches an sich hat.