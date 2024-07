Am 2. Juli erklang rund um den Voitsberger Michaeliplatz Musik – das ist angesichts der laufenden Open-Air-Saison nichts Außergewöhnliches, der Anlass aber ein Grund zur Freude. Radio Grün Weiß feierte die Erweiterung seines Sendegebietes um die Weststeiermark. Die Erweiterung markiert einen Meilenstein in der Geschichte des steirischen Privatradios, das am 1. Juli seinen 26. Geburtstag feierte und seit vorletzter Woche über DAB+ empfangbar ist. Als erster prominenter Gratulant stellte sich Andreas Gabalier ein, der Musikchef Mario Fraiss per Videobotschaft gratulierte.