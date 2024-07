Unter dem Titel „Nietsch – Vier Jahreszeiten“ ist der weststeirische Künstler Gustav Troger, der in Wien, Graz und Los Angeles lebt, wieder einmal in seiner Heimatregion im Einsatz. Auf dem Grundstück des kunstaffinen Ehepaares Daisy und Hansjörg Kopera in der Nähe des Bergwirts in Graden waren geladene Gäste zur Sonnwendfeier beim dritten Teil der Aktion live dabei. „Diesmal mussten sie einen Hammer oder zumindest ein Hämmerchen mitbringen“, sagt der 73-Jährige.