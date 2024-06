Zwei Generationen betreiben heute das „Fuxi“ in Bärnbach. Sohn Marcus führt das Lokal, Vater Reinhard tüftelt im Hintergrund stets an Ideen – und setzt diese dann auch selbst um. 55 Jahre hat das – Ja, was ist es eigentlich? Disco, Gasthaus, Restaurant, Lokal? – „Fuxi“ nun schon auf dem Buckel. Die Zeiten waren zuletzt nicht einfach, und die beiden sind sich einig, dass das auch so bleibt. Und doch, eine so lange Geschichte dieser Gastro-Institution muss gefeiert werden.