Benefizlauf

Run and Help-Lauf: Am 6. Juni steht in Voitsberg das Helfen im Vordergrund

Der Atus Voitsberg veranstaltet am 6. Juni in Voitsberg die bereits 21. Auflage vom Benefizlauf „Run and Help“. Teilnehmer können auf der 5,4 Kilometer langen Strecke nicht nur etwas für ihre Gesundheit tun, sondern helfen dabei auch noch laufend.