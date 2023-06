Eigentlich wollten sich Christoph Amberger und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg wie rund 600 weitere Teilnehmer am Mittwochabend nur sportlich betätigen. Sie packten die Walking-Stecken aus, um am "Run & Help"-Lauf in Voitsberg teilzunehmen. Doch der Benefizlauf wurde von einem medizinischen Notfall überschattet. "Schon aus einiger Entfernung habe ich gesehen, dass ein Läufer am Boden liegt und von zwei Leuten wiederbelebt wird", erinnert sich Amberger, der auch Rettungssanitäter ist. Sofort eilte er zur Hilfe und übernahm den Patienten von den zwei Krankenschwestern, die mit der Reanimation begonnen hatten.