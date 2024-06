Seit kurzem hat ein großer Gebäudekomplex in Gaisfeld, Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld, einen neuen Besitzer. Mario Wölik, Zimmermeister und Geschäftsführer der Firma Holzerleben in Gaisfeld hat die „Gasslmühle“ vor kurzem erworben. „Ich habe im Steirischen Landesarchiv geforscht und auf Plänen aus dem Jahre 1560 die Gasslmühle gefunden, die damals also bereits bestanden hat“, meldet der neue Besitzer voller Stolz.