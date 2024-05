Das wird ein musikalischer Sommer in der Lipizzanerheimat: Nachdem im vergangenen Jahr Schlagerstar Hansi Hinterseer und Popsänger Thorsteinn Einarsson die Besucher des Köflacher Musiksommers unterhielten, ist heuer sogar ein internationaler Star bei der Konzertreihe angesagt. Mit „Whats another year“ (1980) und „Hold me now“ (1987) gewann er zwei Mal den Eurovision Songcontest, als Songschreiber für Linda Martin konnte er mit dem Lied „Why me“ (1992) sogar einen dritten Sieg einheimsen.