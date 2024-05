„Sie sind gesellschaftliche Vorbilder, die neben ihrem Berufs- und Privatleben 184 Stunden fordernde Ausbildung auf sich genommen haben, um im Ernstfall und in größten Stresssituationen Antworten auf Fragen zu geben, die Schicksale entscheiden können“, betonte Werner Weinhofer, Präsident des Steirischen Roten Kreuzes im Rahmen seiner Grußworte an die 24 neuen Offizierinnen und Offiziere des Roten Kreuzes. Sie erhielten ihre Dekrete zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss im feierlichen Rahmen in der Grazer Burg überreicht. Ab sofort werden sie damit im Sinne der Bevölkerung wichtige Führungsaufgaben im Rettungsdienst des Roten Kreuzes übernehmen.