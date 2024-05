Es war der Karfreitag 2024, als der 17-jährige Alexander mit einem Freund in Bärnbach seinen Roller reparierte und sich zur Probefahrt aufmachte – mit tragischem Ausgang. Um 22.30 Uhr kollidierte er unweit des elterlichen Einfamilienhauses mit einem Pkw und erlitt schwere Verletzungen. Seine kleine Schwester Annemarie (14) und Freund Dominik (17) eilten rasch zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Aufgrund von Erste-Hilfe-Ausbildungen bei der Feuerwehr (Piber und Köflach) wussten die beiden, was zu tun war.