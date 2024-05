Kurz vor 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg am Mittwoch, dem 22. Mai, alarmiert. Kurz zuvor hatte es – so wie bereits in den vergangenen Tagen – kurzzeitig wie aus Kübeln geschüttet. In der Folge stand ein Sickerbecken in der Barbarastraße in Voitsberg kurz vor dem Überlaufen.

Weitere Feuerwehreinsätze

Durch den Einsatz von zwei Hochleistungspumpen gelang es der Feuerwehr, das wahrscheinliche Überlaufen des Beckens zu verhindern und schützten so die angrenzende Siedlung vor einem Hochwasser. Insgesamt standen zwölf Kräfte rund drei Stunden lang im Einsatz. Auch ein weiterer musste in Voitsberg absolviert werden, nachdem Wasser in einen Keller eingedrungen war.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren Bärnbach und Hallersdorf standen am Nachmittag im Einsatz. In Bärnbach konnte aber rasch Entwarnung gegeben, das Wasser konnte nach dem kurzfristigen Starkregenereignis selbstständig abrinnen, ein Pumpeinsatz war nicht notwendig.