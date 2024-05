Auf die vergangene Saison seines Herzensvereins will Helmut Kump lieber nicht angesprochen werden. Aber wer fällt, der steht auch wieder auf, ist für den Vorsitzenden der Red Bears Austria, eines Fanclubs des FC Bayern München mit Sitz in Bärnbach, klar. Ausgerechnet im Jahr 2024, in dem der Traditionsverein keine Meisterschale, keinen DFB-Pokal und auch keinen Triumph in der Königsklasse bejubeln kann, feiert der Bärnbacher Fanclub sein zehnjähriges Bestehen. Allerdings gibt es keine Jubiläumsfeier, stattdessen steht der gute Zweck im Vordergrund.