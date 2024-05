Seit 25 Jahren ist das Freizeitzentrum Stallhofen ein wichtiger Treffpunkt für Aktivitäten in der Marktgemeinde. Nach der Errichtung im Jahr 2000 gab es zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte im Freizeitzentrum, so ein Spiel des SK Sturm, Staatsmeisterschaften im Tanz und im Stockschießen, das Musikantentreffen mit Franz Posch oder das Mario-Haas-Fußballcamp. Nun wurde auch noch ein neuer Kinderspielplatz aus Naturholz errichtet. Zudem wurden am Gelände Korrekturen vorgenommen, neue Sträucher und Bäume gesetzt und für die Sicherheit der Besucher Handläufe und fixe Zäune errichtet.