In der Branche sind Rudolf Gantschnigg und sein Sohn Ulrich vom Obstbau Grillbauer in Voitsberg längst als Top-Betrieb unter den Saftherstellern bekannt. Schon in den vergangenen Jahren haben sie sich mit ihrer Saftqualität zur Landesspitze hochgearbeitet, bei der Saft-Landesprämierung 2024 legten sie die beste Qualitätsperformance hin und katapultierten sich mit einem Doppel-Landessieg an die Landesspitze.