Hunderte Kinder brachten am Dienstag ordentlich Leben in das Freizeitzentrum Stallhofen. Dort wurde der Bezirksbewerb der Safety-Kindersicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes Steiermark ausgetragen, die heuer zum 25. Mal durchgeführt wird. In vier Bewerben müssen sich die Volksschülerinnen und -schüler messen, darunter das Gefahrenstoff-Würfelpuzzle, das Überlebensquiz, das Spiel für Lebensretter und der Löschbewerb. Und dabei wurde gleich ein neuer Rekord aufgestellt. „Erstmals haben wir heuer 24 Klassen aus der Region dabei, deswegen haben wir den Bewerb auch gleich auf zwei Tage aufgeteilt“, erläuterte Anton Schober, Bezirksleiter des Zivilschutzverbandes.