Die Zeit drängte: Nachdem Störche in Köflach auf dem Handymast eines Wohnhauses in der Judenburgerstraße ihren Horst errichtet hatten, wurde entschlossen, dieses umzusiedeln, um Schaden von der Infrastruktur abzuhalten. „Die Störche bauen an ihrem Nest immer weiter, das kann mit der Zeit 300 Kilogramm schwer werden“, berichtet Werner Steirer, Leiter des Bauamts in Köflach.

Neuer Wohnsitz für Störche

Die Umsiedelung passierte aber nicht im Interesse des Handybetreibers Magenta, sondern auch zum Wohl der Familie, die in dem Haus wohnt. Nach bangen Wochen, ob das Nest rechtzeitig vor der Ankunft der Störche aufgestellt werden kann, ist es nun so weit: Am Montag stellten die Stadtwerke Köflach im Auftrag von Magenta am Grundstück neben den Tennisplätzen des TC Köflach einen ausrangierten Strommast mit dem Storchenhorst darauf auf. Das Grundstück hat die Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt.

Die Stadtwerke haben bereits reichlich Erfahrung mit Storch-Umsiedelungen. So musste 2019 rasch ein neues Nest her, nachdem die Eigentümer eines Hauses das Nest des geschützten Tieres ohne Vorankündigung entfernt hatten, um ihr Dach zu schützen und zu sanieren. Anfang März war damals der Mast mit dem Horst in der Schulgasse errichtet worden.

Bürgermeister Helmut Linhart ist jedenfalls froh, dass die neue Storchenbehausung aufgestellt ist. „Jetzt hoffen wir, dass er sich an seinem neuen Wohnsitz wohlfühlen wird.“