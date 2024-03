Der Beruf des Polizisten ist nichts für Frauen? Kontrollinspektorin Andrea Scherr kann Interessierte bestimmt vom Gegenteil überzeugen, wenn sie am Freitag, dem 8. März, aus ihrem Arbeitsleben erzählt. Anlässlich des Weltfrauentags steht die stellvertretende Polizeiinspektion-Kommandantin gemeinsam mit weiteren Polizistinnen der Polizeiinspektion Voitsberg von 9.30 bis 12 Uhr Rede und Antwort.

Die Aktion „Coffee with Cops“, bei der die Polizei mit der Bevölkerung bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen will, findet diesmal in Kooperation mit dem Verein akzente statt. Die Polizei will speziell für Frauen und Mädchen eine vertrauensvolle Anlaufstelle für sicherheitsrelevante Anliegen sein. Auch akzente-Geschäftsführerin Astrid Kniendl wird vor Ort (Infostand bei der Polizeiinspektion in Voitsberg, Dr.-Hubert-Kravcar-Platz 1) für Fragen zur Verfügung stehen.

Für die Schülerinnen der HLW Lipizzanerheimat wird der Verein akzente auch heuer wieder Workshops am Weltfrauentag anbieten. Im letzten Jahr gestalteten die jungen Frauen T-Shirts und setzten sich mit Themen wie Gleichberechtigung auseinander.

Weitere Termine

Am 14. März findet von 15 bis 17 Uhr bei akzente (Grazer Vorstadt 7, 8570 Voitsberg) die Infoveranstaltung zur Steuererklärung 2023 statt. In der jeweiligen Veranstaltung werden die Teilnehmer Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und haben die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen (Steuer-)Fragen zu stellen. Anmeldung unter Tel. 03142 930 30 oder per E-Mail an office@akzente.or.at.

Timea Ráth-Végh und Astrid Kniendl von akzente und Sabine Spari vom Haus des Lebens © Jakob Kriegl

Am 21. März von 16.30 bis 18 Uhr lädt akzente zum Vortrag „Clevere Pensionsvorsorge“ in Kooperation mit dem EKIZ Voitsberg. Der kostenlose Vortrag richtet sich an werdende Mamas, Frauen mit Kleinkindern und interessierte Frauen rund um das Pensionskonto, Kinderbetreuungszeiten, Pensionssplitting und freiwillige Höherversicherung. Anmeldung und weitere Informationen bei Katrin Kraxner im EKIZ Voitsberg unter office@ekiz-voitsberg.at oder 0664 738 55 139.