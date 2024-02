Im Gastraum des Gasthauses Grabenmühle in Maria Lankowitz, der dieser Tage wieder zur Theaterbühne umfunktioniert wird, montieren Markus Kohlbacher und Andreas Schmidt vom Gaststubentheater Gößnitz mehrere Scheinwerfer. Eine kurze Lichtprobe folgt: Orange, Grundlicht, Blaulicht. Regisseur Ed Hauswirth vom Theater im Bahnhof und die Protagonistinnen Eva Puster und Helene Krammer sitzen in den für das Publikum bereit gestellten Sesselreihen über letzte Details vor der Generalprobe für das Stück „Bei dir war es immer so schön! Ein Volksstück mit Demenz“, das am 1. März um 19 Uhr in der Grabenmühle Premiere feiert.