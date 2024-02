Am Freitag, dem 1. März, gibt es in der Mittelschule Köflach in der Früh eine kurze Ansprache vor dem Lehrerkollegium. Manuel Kohlbacher wurde zum neuen Direktor der Schule ernannt, gilt mit seinen 32 Jahren als jüngster Schulleiter im Bezirk und wohl auch als einer der jüngsten im ganzen Land. Er leitet künftig ein 27-köpfiges Team und eine Schule mit insgesamt 200 Schülerinnen und Schülern. Man kann es aber auch anders ausdrücken: Hier hat sich jemand seinen Lebenstraum erfüllt.