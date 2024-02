Daheim ist es am schönsten, und das gilt freilich erst recht für die Bewohnerinnen und Bewohner von Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg. Die drei Bezirke bilden gemeinsam die Erlebnisregion Graz, die 2023 auch für viele Touristen einen Besuch wert war: 2.035.839 Nächtigungen wurden von November 2022 bis Oktober 2023 in der Tourismusregion verzeichnet, damit konnte erstmals die Zwei-Millionen-Marke bei den Nächtigungen geknackt werden. „Und mit 955.961 Ankünften waren wir die stärkste der elf Tourismusregionen in der Steiermark, das hatten wir überhaupt noch nie“, freut sich Erlebnisregion-Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer.