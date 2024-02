Das Wahljahr macht sich auch in der Weststeiermark bemerkbar. Nach den Besuchen der Landesrätinnen Doris Kampus und Simone Schmiedtbauer kam es am Wochenbeginn zu einer Premiere in Voitsberg. Finanzminister Magnus Brunner besichtigte am Montag erstmals einige Unternehmen des Bezirks und wurde in den Abendstunden zu einem Empfang in den Lagerhaus-Sitzungssaal im Vorum geladen.