Dass Autofahrer auf der B 70 in Söding-St. Johann manchmal Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, ist nicht neu. Am Montag war allerdings nicht der Pendlerverkehr dafür verantwortlich, dass der Verkehr ins Stocken geriet. Um die Mittagszeit verlor ein Lkw durch einen technischen Defekt während der Fahrt eine große Menge Getriebeöl und hinterließ eine circa 200 Meter lange Ölspur.

Ölschadensfahrzeug angefordert

Die Feuerwehren Köppling und Söding wurden zu den notwendigen Ölbindearbeiten alarmiert. Aufgrund der großen Menge an ausgelaufenen Betriebsmitteln wurde das Ölschadensfahrzeug der Feuerwehr Voitsberg nachalarmiert. Die Feuerwehrleute streuten Bindemittel auf die Fahrbahn, anschließend wurde die Straße mit einer Kehrmaschine der Straßenmeisterei gesäubert.

Für die Dauer des Einsatzes von rund zwei Stunden wurde der Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.