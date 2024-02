Genau 51.285 Einwohnerinnen und Einwohner wurden zum Stichtag 1. Jänner 2024 im Bezirk Voitsberg gezählt. Das sind um 46 Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor 20 Jahren lebten mit 53.254 noch deutlich mehr Menschen im Bezirk, seither ist die Entwicklung durchwachsen. Seit zwei Jahren steigt die Bevölkerungszahl wieder leicht an. Fünf der 15 Gemeinden sind im vergangenen Jahr gewachsen und neun geschrumpft. In Edelschrott lebten am 1. Jänner gleich viele Menschen wie im Vorjahr.