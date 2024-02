Totes Kamerunschaf: Geht in der Weststeiermark ein Wolf um?

Bei Tierhaltern im Bezirk Voitsberg geht die Angst vor einem Wolf um: In Graden wurde in der Nacht auf Freitag ein Kamerunschaf gerissen, zuvor wurde bereits in Geistthal ein Reh gerissen. Sogar ein Hund wurde gebissen. Aktuell laufen DNA-Untersuchungen.