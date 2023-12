Ein Foto hat Sonntagabend für Aufregung unter den Jägern im Jagdbezirk Feldbach gesorgt. Es zeigt einen Wolf, der angeblich von einer Person aus der Feldbacher Jägerschaft in Unterweißenbach (Gemeinde Feldbach) fotografiert wurde. Das Bild wurde dann in einer Whatsapp-Jagdgruppe verbreitet. Auch auf Facebook kursierte kurzzeitig ein Posting mit dem Zusatz: „Erste Wolfssichtung in der Südoststeiermark [...] keine 2 km entfernt vom Stadtzentrum Feldbach [...]“.