Am Donnerstag, 8. Februar, wünschte Gastronom Theodoros Pardalis seinen Gästen in Voitsberg erstmals „Kalí órexi“ (griechisch guten Appetit). Nachdem in der Grazer Vorstadt 103, direkt am Kreisverkehr zur Stallhofnerstraße, schon länger umgebaut wurde, konnte das Restaurant nun zur Freude aller Liebhaber von Zaziki, Gyros, Lammstelze und Meeresfrüchten eröffnet werden.