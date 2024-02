Nach Parkschein-Posse: Die Parkscheinautomaten in Voitsberg sind abgebaut

Österreichweit für Aufsehen hatte der Fall eines Lenkers gesorgt, der in der gebührenfreien Kurzparkzone in Voitsberg einen Strafzettel dafür kassierte, dass er sich an einem Parkautomaten einen Parkschein kaufte. Diese Woche wurden die Parkscheinautomaten abgebaut – eine 25-jährige Geschichte geht damit zu Ende.