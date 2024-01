Heiß diskutiert sind die Kurzparkzone und die Nulltoleranzpolitik bei der Parkraumbewirtschaftung in Voitsberg seit jeher. Sukzessive wurden in den vergangenen Jahren die Regeln gelockert, so wurde im Frühjahr 2020 die kostenlose erste Stunde auf zwei Stunden gratis parken ausgeweitet. Vor einem Monat dann der nächste Paukenschlag: Der Voitsberger Gemeinderat beschloss, die gebührenpflichtige Zone aufzuheben und stattdessen eine gebührenfreie Kurzparkzone mit einer Höchstparkdauer von drei Stunden einzuführen – Start mit 1. Jänner 2024. Tatsächlich waren die Parkautomaten aber schon Wochen vor dem Jahreswechsel außer Betrieb. Dazu wurden sämtliche Automaten mit Klebeband und Hinweiszetteln überklebt.