Im Lernwerk Binder in Voitsberg wurden 21 Lehrlinge aus dem ersten Lehrjahr ausgezeichnet, die gerade eine knapp vier Monate lange Zusatzqualifikation beim Ausbildungsverbund ABV Mein Job absolviert haben. Die 19 Männer und zwei Frauen haben die Grundlagen in den Bereichen Metalltechnik beziehungsweise Elektrotechnik und Mechatronik erlernt. „Qualifikation wird immer wichtiger. Umso besser ist es, wenn man zusätzlich zum eigenen Lehrberuf auch in anderen Berufsfeldern Basiswissen hat“, betonen Johannes Binder und Alexandra Hutter-Binder vom Lernwerk und ABV mein Job.