Im Rahmen des Neujahrsempfangs verlieh Mooskirchens Gemeinderat kürzlich wieder den Ehrenring der Marktgemeinde Mooskirchen. In der Aula der örtlichen Mittelschule wurde der langjährige Vizebürgermeister und ehemalige Mittelschuldirektor Alois Schalk ausgezeichnet.

Schalk wurde 1954 als ältestes von drei Kindern geboren und wuchs auf einer kleinen Landwirtschaft am Schloßriegel in der ehemaligen Gemeinde Stögersdorf auf. Den Schulweg legten die Geschwister täglich zu Fuß zurück. Im Jahr 1969 verstarb sein Vater Alois Schalk nach schwerer Krankheit in jungen Jahren, Mutter Cäcilia Schalk schaffte es mit vielen Hilfen, diese schwere Zeit zu überbrücken. Schalk besuchte ein Internat in Premstätten und das Carneri-Gymnasium in Graz bis zum Abschluss mit Matura. Danach ließ er sich zum Hauptschullehrer ausbilden, fand bald eine erste Anstellung in Schwanberg und bildete danach an der zuerst Haupt- und später Mittelschule Bärnbach viele Schülerinnen und Schüler vorwiegend in Mathematik und Werken aus.

Seit 1990 im Gemeinderat

In der Schule war er als Administrator tätig, in den letzten Jahren seines aktiven Dienstes bewährte er sich als Schulleiter. In seiner Heimatgemeinde war Schalk zuerst Mitglied in der Jungen ÖVP und wurde 1990 in den Gemeinderat der Marktgemeinde Mooskirchen gewählt. Seit der konstituierenden Sitzung nach der Gemeinderatswahl 1995 übte er die Funktion des Vizebürgermeisters aus ‒ zunächst bis 2015 und erneut von Juli 2020 bis zum 30. September 2023.

Bürgermeister Engelbert Huber (rechts) gratulierte Alois Schalk © Robert CESCUTTI

„Alois war und blieb über den gesamten Zeitraum seiner kommunalpolitischen Karriere ein ehrlicher, höchst loyaler und exzellenter Vizebürgermeister. Einer, mit dem Meinungsverschiedenheiten immer gut gelöst wurden und der als Teil der Gesellschaft stets besten Kontakt zur Bevölkerung hat“, sagt Bürgermeister Engelbert Huber. Die Übergabe von Urkunde und Ring an Alois Schalk erfolgte durch Bürgermeister Huber, Vizebürgermeisterin Monique Fitzko und Gemeindekassier Klaus Konrath.