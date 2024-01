Der Winter ist Hannes Ofners Lieblingszeit. Im Winter hat er zwar am meisten Arbeit - sein Arbeitsplatz ist aber der Wald, „und einen schöneren Ort gibt es für mich nicht.“ Der Wald am Lenhardhof in Graden. Fichten, Tannen, dazwischen immer wieder Laubbäume. Hannes und sein Sohn Christoph sind damit beschäftigt, Fichten zu fällen und 4,10 Meter lange Stämme herauszuarbeiten. „Die sind fürs Sägewerk, wo sie daraus vier Meter lange Bretter anfertigen - die zehn Zentimeter brauchen sie, um exakte Kanten zu schneiden.“ Die Fichte ist der Brotbaum des Waldbesitzers. Er lebt von ihr. 15 Festmeter Holz - vor diesem Haufen stehen wir - bringen derzeit rund 2000 Euro.