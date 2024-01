Seit 77 Jahren gibt es den Bezirksbauernball in Voitsberg bereits, doch in den letzten Jahren mauserte sich diese Nacht zur Superlative. Landjugend und Bauernbund machen sie mit monatelanger Vorbereitung zum größten Ball-Event im Bezirk und auch heuer heißt es schon Tage vor der Veranstaltung: fast ausverkauft. Werner Pressler, Bezirkskammer-Obmann des Bauernbunds, ist überglücklich: „Es ist einfach irrsinnig schön zu sehen, dass dieser Ball, der vor allem von unserer Landjugend gestemmt wird, auch bei Nicht-Bauern so gut ankommt.“