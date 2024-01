Neujahrskonzerte haben hierzulande bekanntermaßen nicht zuletzt durch das in 92 Länder übertragende alljährliche Konzert der Wiener Philharmoniker große Tradition. Am kommenden Wochenende kommen Musikliebhaber aber auch in Mooskirchen und Voitsberg auf ihre Rechnung.

Das Live-Erlebnis beginnt am Samstag, 13. Jänner, ab 19 Uhr in der Veranstaltungshalle Mooskirchen. Das Robert Stolz Salonorchester wird nicht nur die bekanntesten Stücke des Grazer Komponisten spielen, auf Vorbestellung ist auch für kulinarische Stärkung gesorgt. Wer noch Karten ergattern will (18 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse, 10 Euro für Studierende, Schulpflichtige gratis), der kann dies im Marktgemeindeamt Mooskirchen, im Versicherungsbüro Orgl oder via Telefon unter 03137 / 600 41 tun.

In Voitsberg spielen drei Ensembles auf

Tags darauf werden die Stadtsäle Voitsberg schon ab 10.30 Uhr (Einlass 10 Uhr) beben. Gleich drei Ensembles spielen auf - das Salonorchester der Musikschule Voitsberg, die Big Band der Werkskapelle Bauer Voitsberg sowie das Egerländer Ensemble der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal. In der Pause lädt Bürgermeister Bernd Osprian zu Sekt und Brötchen. Der Eintritt besteht hier aus einer freiwilligen Spende.