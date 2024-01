Auf Silvesterraketen wurde in Bärnbach aus Rücksicht auf Tiere und Umwelt verzichtet, hingegen wird bereits ab Jänner 2024 im Kulturbereich ein Feuerwerk an bunten Events abgefeuert. Gestartet wird am Donnerstag, dem 11. Jänner, mit „The Golden Voices of Gospel“. Der Gospelchor, der zu Lebzeiten mit dem King of Pop, mit Michael Jackson, in der ZDF-Show „Wetten, dass?“ bei Thomas Gottschalk ein Millionenpublikum begeisterte, macht ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Volkshaus in Bärnbach mit dem neuen Programm „Hallelujah“ im Rahmen einer Europatournee einen mitreißenden musikalischen Zwischenstopp. Auf der aktuellen CD des Chors sind übrigens Ross Antony, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack als Gastkünstler zu hören. Außerdem sind die Sängerinnen und Sänger auf der neuen CD von Helene Fischer mit dem Lied „Wenn Du lachst“ vertreten. Vorverkaufskarten (nummerierte Sitzplätze) sind bei den Raiffeisenbanken und Ö-Ticketverkaufsstellen erhältlich.