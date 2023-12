Im alten Jahr gibt‘s noch einmal einen feinen musikalischen Leckerbissen in Bärnbach: Zu einem besonderen Konzert lädt das Ensemble „Weststyrian Brass“ rund um Gerald Pichler und Matthias Bistan gemeinsam mit dem Kulturreferat Bärnbach um Stadtrat Andreas Albrecher am Donnerstag, dem 28. Dezember, in die Barbarakirche in Bärnbach ein. Bereits zum vierten Mal bieten bekannte steirische Musiker, die ihren Weihnachtsurlaub in der Lipizzanerheimat verbringen - wie der Komponist und Arrangeur Reinhard Summerer oder Wolfgang Tischhart an der Bassposaune -, ein anspruchsvolles Programm quer durch die Musikepochen und -stile.

Arrangements von Musikern aus den eigenen Reihen vervollständigen das klassische Brassrepertoire und versprechen ein vielseitiges Konzerterlebnis für die Besucher. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr, als Dirigent konnte Musikschuldirektor Wolfgang Jud gewonnen werden. Musikschülerinnen und -schüler der Musikschule Bärnbach ergänzen das Ensemble.

Weststyrian Brass © kk

Fackelwanderung

Und der Jahresausklang in Bärnbach wird dann ganz traditionell mit einer Fackelwanderung rund um die Stadt gefeiert. „Treffpunkt ist um 18.30 Uhr auf dem Hauptplatz. Jeder Teilnehmer bekommt eine Fackel, ehe wir um 19 Uhr starten“, lädt Kulturreferent Andreas Albrecher zu einem weiteren Event passend zu „Bärnbach in Bewegung“ ein. Die gemütliche Wanderung führt zum Schlossbad, wo eine Labestation auf die sportlich Aktiven wartet, ehe es wieder zurück zum Rathaus geht. Auf ein Feuerwerk wird in der Stadtgemeinde Bärnbach aus Rücksicht auf Haus- und Wildtiere und die Umwelt erneut verzichtet.