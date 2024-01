Seit Kurzem gibt es in Rosental an der Kainach ein neues Restaurant. Familie Neumann konnte ihr „Restaurant Toscana“ nach dem Abschluss der Renovierungs- und Umbauarbeiten noch rechtzeitig vor Weihnachten eröffnen. Zuvor führte Markus Neumann die Pizzeria in der Dr.-Niederdorfer-Straße in Bärnbach. Zahlreiche Stammgäste hielten dem Lokal die Treue und konnten sich bereits ein Bild von den neuen Räumlichkeiten in Rosental machen.

Zu den ersten Gästen zählten Bürgermeister Johannes Schmid sowie Regionalstellenobmann-Stellvertreter Werner Jost und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher von der WKO Voitsberg, die Familie Neumann zur Neueröffnung ihres Restaurants gratulierten.

„Stoffe und Zubehör“-Geschäft schließt

Das traditionelle „Stoffe und Zubehör“-Geschäft in Rosental schließt für immer. Stellvertretend für die Gemeinde Rosental bedankte sich Bürgermeister Johannes Schmid bei Inhaberin Helene Geier für ihr jahrzehntelanges Engagement und wünscht ihr alles Gute und viel Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand. Gemeinsam mit Frau Trude hatte Geier ihre Kunden stets bestens beraten.