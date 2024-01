Mit einem gemütlichen Zusammensein bei Gratis-Glühwein, Früchtetee, Bohnensuppe und Glücksbringer begingen die SPÖ-Stadtorganisation und die Junge Generation (JG) Köflach den Jahreswechsel. Auf der Sonnenterrasse des K&K-Cafés von Angela Reinisch im Kunsthaus Köflach fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein, um mit Gabriele Gschiel, die im November des Vorjahres einstimmig zur neuen Vorsitzenden der SPÖ Köflach gewählt worden war, und ihrem Team ins Gespräch zu kommen.

Deutliches Plus als Wahlziel

Die neue „Chefin“ der Sozialdemokraten in der Lipizzanerstadt will den Fokus auf eine erfolgreiche Partei- und Kommunalpolitik legen und mit ihrem neuen engagierten Team bei der nächsten Gemeinderatswahl ein deutliches Plus einfahren. Unter den vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern konnten Gschiel und JG-Obmann Marco Gratzer unter anderen auch den Rosentaler Bürgermeister Johannes Schmid und den Ligister „Vize“ Günther Queder begrüßen.