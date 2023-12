Zehn Jahre ist es her, dass Ronja auf vier Beinen in das Leben der Köflacherin Ursula Ellersdorfer getreten ist. Bis heute bewegt sie die Geschichte so sehr, dass die weststeirische Gemeinderätin heuer sogar einem Aufruf gefolgt ist, bei dem wahre Geschichten, die Hoffnung und Zuversicht geben, für das neue Buchprojekt „Eine Feder vom Himmel“ von Thomas Brezina gesucht wurden. „Ich habe sofort begonnen, die Geschichte von Ronja niederzuschreiben. Das ist genau so passiert, ich habe nichts weggelassen und auch nichts dazu gedichtet.“ Dabei wäre die Geschichte beinahe gar nicht eingereicht worden. „Um Mitternacht war Einsendeschluss, um 20 Uhr habe ich den Text abgeschickt“, erinnert sich Ellersdorfer.