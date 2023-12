Schon vor der Gemeinderatssitzung in Stallhofen am 14. Dezember war klar, dass die geplante Wohnanlage auf den Kohlbachergründen für Diskussionen sorgen würde. Im Vorfeld hatten sich die Grünen Stallhofen gegen das Projekt positioniert, da sie bei der Erstellung des Bebauungsplans einen Schnellschuss wittern. Gemeinderat Markus Amreich (Grüne) stellte gleich zu Beginn der Sitzung den Antrag, die Beschlussfassungen zu den Kohlbachergründen von der Tagesordnung zu nehmen und zu vertagen. „Wir sind nicht gegen Wohnbau im Ortsgebiet, der Gemeinderat sollte sich aber Zeit nehmen, um die Entscheidung im Sinne der Stallhofener zu treffen“, so Amreich.