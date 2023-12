Noch vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend gehen in der Gemeinde Stallhofen die Wogen hoch. Grund ist die geplante Wohnanlage auf den Kohlbachergründen, wo 35 Wohneinheiten entstehen sollen. Schon im Sommer 2022 stimmten die Oppositionsparteien FPÖ, SPÖ und Grüne geschlossen gegen das Vorhaben, in der Folge wurde die nötige 2/3-Mehrheit verpasst und der Antrag für die Ausweisung des Baulandes vertagt. Inzwischen wurde der Flächenwidmungsplan entsprechend abgeändert, nun steht das Wohnprojekt am 14. Dezember erneut auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Stallhofen. Wie Bürgermeister Franz Feirer erklärt, wurden aufgrund von Einwendungen der Abteilung 13 des Landes Steiermark Änderungen vorgenommen, die vor der Beschlussfassung des Bebauungsplanes beschlossen werden müssen.