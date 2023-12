Ärztin und Sängerin Katrin Rosenzopf ist in der Weststeiermark und darüber hinaus Fans von gehaltvoller Musik bekannt. In ihren „Unerhörten Liedern“ hat sie unter anderem Texte von Erich Kästner vertont, aber auch eigene Gedanken in Wort und Ton festgehalten. Auf ihre Werke mit besonderem künstlerischen Tiefgang wurde auch Liedermacher Konstantin Wecker aufmerksam, der die Bärnbacherin für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte - und sie schließlich in seinem angesehenen Independent-Musiklabel „Sturm & Klang“ unter Vertrag nahm.

Auswahl an Talenten

Künstler von Weckers Plattenverlag gehen heuer erstmals gemeinsam auf Tour und sorgen bei den „Sturm & Klang“-Labelabenden zwischen Hamburg und der Südsteiermark für Begeisterung. Am Samstag, dem 9. Dezember, macht die Tour mit einer handverlesenen Auswahl von Talenten im Kunst- und Kulturzentrum villahafner in Maria Lankowitz Station. Ab 18.30 Uhr treten neben Katrin Rosenzopf auch Christian Bogensberger, Jan Degenhardt, Isa Jansen, Georg Kostron, Gretchens Pudel sowie Liedermacher Erwin R. auf. „Der Abend bietet hautnahen Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, die uns mit ihren (Herzens-)Liedern etwas zu sagen haben. Und wo wir garantiert mit einem Lächeln auf dem Gesicht wieder nach Hause gehen werden“, versichert Ida Hafner, Leiterin der villahafner.

Der Eintritt beträgt für Mitglieder des Kulturvereins 15 Euro, ansonsten 20 Euro. Karten für den musikalischen Abend können unter Tel. 0680-30 180 31 oder per Mail unter office@villahafner.at reserviert werden.