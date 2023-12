Natürlich befindet sich nur ein Bruchteil des Werkes von Franz Dampfhofer bei ihm zu Hause. Er hat Tausende Bilder gemalt, so viele Ausstellungen gemacht, dass er nicht mehr alle aufzählen kann. Der 79-jährige Köflacher hat auch bereits etliche Auszeichnungen erhalten. Die jüngste vor ein paar Tagen in der Alten Universität in Graz, wo Landeshauptmann Christopher Drexler ihn mit dem Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgezeichnet hat. Für einen Künstler seien solche Auftritte „ein Kasperltheater“, sagt er, und ist gleichzeitig gerührt. „Es ehrt mich sehr, aber es macht mich auch gierig. Was nicht gut ist. Man will immer mehr. Wenn man ein Haus hat, denkt man, wie komme ich an ein größeres. Und so ist es auch mit Preisen. Das will ich an mir bekämpfen. Aber ich gebe zu, ich scheitere.“