„Hirn mit Ei“ gab es am vergangenen Donnerstag für die 130 Gäste im Forum Kloster in Gleisdorf. Aufgetischt wurde es vom Kabarettisten Seppi Neubauer aus Puch bei Weiz. Mit schnellem Witz, steirischem Dialekt und originellen Schmähs – von verzerrter Ukulele bis zu zweckentfremdeter Medizintechnik – sorgte er für beste Stimmung und unzählige Schenkelklopfer im Saal.

Mit viel Witz und steirischem Dialekt sorgte er für beste Stimmung im Saal © Stadtmarketing

Inhaltlich spannte er einen humorvollen Bogen vom Leben am Land über die Liebe bis hin zu mentaler Gesundheit und bezog auch das Publikum charmant mit ein. Für das heitere Gericht erntete der Kabarettist am Ende viel Applaus.

Den nächsten Grund zu lachen gibt es am 29. April bei Omar Sarsam und seinem Programm „Stimmt“.