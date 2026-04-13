Ein gemeinsames Aufforstungsprojekt in Wollsdorf (St. Ruprecht an der Raab) stellte vergangenen Freitag Nachhaltigkeit und Bildung in den Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof sowie der Mittelschule St. Ruprecht pflanzten rund 200 Bäume und erhielten praxisnahe Einblicke in Waldökologie und Forstwirtschaft.

Unter fachlicher Anleitung des Waldverbandes Weiz und der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft arbeiteten insgesamt 27 Jugendliche Hand in Hand. Die Fläche und Pflanzen stellte die Gemeinde zur Verfügung. „Es war schön zu sehen, wie sich die 27 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der Fachschule gegenseitig ergänzt haben“, erzählt Franz Schaffler, Geschäftsführer des Waldverbandes Weiz und Förster der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft.

Das Projekt ist langfristig angelegt: Die Mittelschule übernimmt Pflege und Betreuung des Waldstücks in den kommenden Jahren, unterstützt von der Fachschule. Ziel ist es, nachhaltiges Denken zu fördern und Wissen generationenübergreifend weiterzugeben.