Die Polizeimusik Steiermark macht mit ihrem aktuellen Konzertprogramm „The Greatest Show“ am Freitag, 10. April, in der Oststeirerhalle Pischelsdorf Station. Beginn ist um 19:30 Uhr.

Unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Grill stehen diesmal bekannte Melodien aus der Welt der Musicals im Mittelpunkt. Das Orchester mit rund 65 Musikerinnen und Musikern präsentiert dabei eine Auswahl von Klassikern wie „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“ und „Das Phantom der Oper“ bis hin zu neueren Produktionen wie „Mamma Mia“, „Tarzan“ und „König der Löwen“.

Die Konzertreihe war bereits in Admont und Mürzzuschlag zu Gast. Für Pischelsdorf sind auf Ö-Ticket noch Karten erhältlich. Am 16. April geht es im Congress Graz weiter.